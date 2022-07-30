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Dortmund - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Dortmund ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dortmund - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Temmuz 2022 Cumartesi 15:00
Dortmund - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Dortmund ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Dortmund - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Antalyaspor maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de Dortmund Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

Dortmund - Antalyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın

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