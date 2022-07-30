Dortmund - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Liglerin başlamasına kısa süre kala takımların hazırlıkları devam ediyor. Dortmund ile Antalyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Dortmund - Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DORTMUND - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Dortmund - Antalyaspor maçı 30 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de Dortmund Youtube kanalında canlı yayınlanacak.

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