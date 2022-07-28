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Antalyaspor şov

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Antalyaspor, transferde hız kesmiyor. Akrepler, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Antalyaspor şov

Spor Toto Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Antalyaspor, transferde hız kesmiyor. Akrepler, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı. Antalyaspor Kulübü'nden, "Hoş geldin Cemali Sertel" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak Rizespor'da forma giyen genç savunmacı, 30 karşılaşmada 1 gol, 1 asist katkısı sağladı.

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