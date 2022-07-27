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SÜPER LİG HABERLERİ | Fraport TAV Antalyaspor Cemali Sertel'i kiralık olarak kadrosuna kattı!

Son dakika haberleri... Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da transfer harekatı tüm hızıyla devam ediyor. Bu bağlamda Akdeniz ekibi, Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu Cemali Sertel'i kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. İşte transfer gelişmesinin detayları...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Temmuz 2022 Çarşamba 12:18
SÜPER LİG HABERLERİ | Fraport TAV Antalyaspor Cemali Sertel'i kiralık olarak kadrosuna kattı!

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Medipol Başakşehir'in 22 yaşındaki sol beki Cemali Sertel ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Antalyaspor Kulübünden "Hoş geldin Cemali Sertel" başlığıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz Medipol Başakşehir'den Cemali Sertel ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzaladı. Futbolcumuza kırmızı-beyaz armamız altında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

İŞTE ANTALYASPOR'UN AÇIKLAMASI

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