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Nick Littlehales Antalyasporlu futbolculara uyku eğitimi verdi!

Son dakika spor haberleri... Sezon öncesi hazırlıklarını Almanya'daki kampta sürdüren Antalyaspor'da futbolculara, İngiliz uyku koçu Nick Littlehales tarafından eğitim verildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Temmuz 2022 Salı 07:29
Nick Littlehales Antalyasporlu futbolculara uyku eğitimi verdi!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'un Almanya kampında, İngiliz uyku koçu Nick Littlehales tarafından futbolculara uyku eğitimi verildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Littlehales, takımın kamp yaptığı oteldeki eğitimde, sporcuları uyku saatleri ve süresi hakkında bilgilendirdi.

Uykuda doğru dinlenmeyi sağlayacak yatış biçimlerini anlatan İngiliz uyku koçu, ayrıca futbolcuları gözlemlemek için kırmızı-beyazlıların antrenmanını izledi.

Littlehales, ardından düşüncelerini futbol sorumlusu Nuri Şahin ile paylaştı.

Öte yandan, Almanya kampında günde çift idman gerçekleştiren Akdeniz ekibinde 34 yaşına giren defans oyuncusu Veysel Sarı için doğum günü kutlaması yapıldı.


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