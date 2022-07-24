Antalya fark yedi

Sezon hazırlıklarının 2. etap kamp çalışmasını Almanya'da sürdüren Antalyaspor, hazırlık maçında Bundesliga takımlarından Bochum'a 6-2 mağlup oldu. Önceki gün Hollanda'nın Twente takımını 3-1 yenen Antalyaspor, Bochum' karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda fark yedi. Temsilcimizin gollerini; Houssam Ghacha ve Haji Wright kaydetti.
Sezonhazırlıklarının 2. etap kamp çalışmasını Almanya'da sürdüren Antalyaspor, hazırlık maçında Bundesliga takımlarından Bochum'a 6-2 mağlup oldu. Önceki gün Hollanda'nın Twente takımını 3-1 yenen Antalyaspor, Bochum' karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen ikinci yarıda fark yedi. Temsilcimizin gollerini; Houssam Ghacha ve Haji Wright kaydetti.