Akrep’e Çin’den kanat

Antalyaspor, Hull'a sattığı Doğukan Sinik'in yerini Çin'den doldurdu. Akrepler, 2020'de Feyenoord'dan 5 milyon euro'ya Çin ekibi Dalian'a transfer olan 29 yaşındaki sol kanat Larsson'la 2+1 yıllık imza attı. Takımdan ayrılan ve bonservisi elindeki tecrübeli futbolcu, Çin'de 10 maçta 3 gol, 1 asistle oynadı. 4 kez de milli formayı giyen Larsson, "Takım geçen sezon iyi bir iş başardı. Bu sezon daha büyük hedefler olduğunu biliyorum. Güçlü bir takımımız var. Ben de bu güçlü takımın bir parçası olacağım için mutluyum" diye konuştu.