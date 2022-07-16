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Hedefimiz şampiyonluk

“Geçen sezondan beri takımla konuşmalarımızda gerekirse şampiyonluk için sonuna kadar mücadele vermek istiyoruz.”

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2022 Cumartesi 06:50
Hedefimiz şampiyonluk
Süper Lig'in 16 maçtır namağlup takımı Antalyaspor'un Brezilyalı yıldız golcüsü Luiz Adriano, iddialı konuştu. Bu sezon için belirledikleri hedefin şampiyonluk için her türlü mücadeleyi vermek olduğunu kaydeden 35 yaşındaki sambacı, "Çünkü biz sahaya her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Hiçbir takım bizim için korkulacak veya çekinecek bir rakip değil. O yüzden geçen yıldan beri konuştuğumuz ve birbirimize aktardığımız gibi gerekirse şampiyonluk için sonuna kadar mücadele vermek istiyoruz. Nuri Şahin, tecrübelerini bize nasıl aktardığını çok net şekilde algılayabiliyor ve sahaya yansıtabiliyoruz. O nedenle onunla çalışmak çok keyifli" diye umut dağıttı.
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