Haberler Antalyaspor Adriano’ya da talip çıktı

Adriano’ya da talip çıktı

Transferin gözde takımı Antalyaspor'un bir oyuncusuna daha talip var. Geçen sezonun devre arasında Brezilya ekibi Palmeiras'tan transfer edilen Luiz Adriano'yla ülkesinin takımlarından Botafogo'nun ilgilendiği öğrenildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2022 Perşembe 06:50
Adriano’ya da talip çıktı
Transferin gözde takımı Antalyaspor'un bir oyuncusuna daha talip var. Geçen sezonun devre arasında Brezilya ekibi Palmeiras'tan transfer edilen Luiz Adriano'yla ülkesinin takımlarından Botafogo'nun ilgilendiği öğrenildi. 35 yaşındaki tecrübeli santrforun, kırmızı-beyazlılarla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Yıldız sambacı, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 16 karşılaşmada 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.
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