Adriano’ya da talip çıktı

Transferin gözde takımı Antalyaspor'un bir oyuncusuna daha talip var. Geçen sezonun devre arasında Brezilya ekibi Palmeiras'tan transfer edilen Luiz Adriano'yla ülkesinin takımlarından Botafogo'nun ilgilendiği öğrenildi.
Transferingözde takımı Antalyaspor'un bir oyuncusuna daha talip var. Geçen sezonun devre arasında Brezilya ekibi Palmeiras'tan transfer edilen Luiz Adriano'yla ülkesinin takımlarından Botafogo'nun ilgilendiği öğrenildi. 35 yaşındaki tecrübeli santrforun, kırmızı-beyazlılarla 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Yıldız sambacı, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 16 karşılaşmada 4 gol, 2 asist katkısı sağladı.