Son dakika transfer haberleri: Doğukan Sinik resmen Hull City'de!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, milli oyuncu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Doğukan Sinik, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sezon öncesi hazırlıklarını İspanya'nın Marbella kentinde sürdüren Hull City'nin kampına katılacak.

Antalyaspor formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 3 gol ve 7 asiste imza atan Doğukan Sinik, 5 kez görev aldığı A Milli Takım'da ise 2 kez ağları sarstı.

DOĞUKAN SİNİK KİMDİR?

21 Ocak 1999 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. Forvet ve sol kanat mevkilerinde forma giyen Doğukan Sinik, A Milli Futbol Takımı ile çıktığı 5 maçta 2 gol kaydetti.

📄 We can confirm an agreement has been reached with Antalyaspor for the transfer of Turkish midfielder Doğukan Sinik.#hcafc