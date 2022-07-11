Haberler Antalyaspor Son dakika transfer haberleri: Doğukan Sinik resmen Hull City'de!

Son dakika transfer haberleri: Doğukan Sinik resmen Hull City'de!

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor forması giyen 23 yaşındaki milli futbolcu Doğukan Sinik, İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'e transfer oldu.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 11:52 Güncelleme Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 12:03
Son dakika transfer haberleri: Doğukan Sinik resmen Hull City'de!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, milli oyuncu Doğukan Sinik'in transferi konusunda Antalyaspor ile anlaştığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Doğukan Sinik, sağlık kontrolünden geçmesinin ardından sezon öncesi hazırlıklarını İspanya'nın Marbella kentinde sürdüren Hull City'nin kampına katılacak.

Antalyaspor formasıyla geçen sezon 31 lig maçında 3 gol ve 7 asiste imza atan Doğukan Sinik, 5 kez görev aldığı A Milli Takım'da ise 2 kez ağları sarstı.

DOĞUKAN SİNİK KİMDİR?

21 Ocak 1999 tarihinde Antalya'da dünyaya geldi. Kariyerine Antalyaspor altyapısında başladı. Forvet ve sol kanat mevkilerinde forma giyen Doğukan Sinik, A Milli Futbol Takımı ile çıktığı 5 maçta 2 gol kaydetti.

DİĞER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Yeni transfer Tiago Çukur dövmeleri ile dikkat çekiyor | Yerli Zlatan Ibrahimovic benzetmesi
Fenerbahçe Tiago Çukur transferini resmen duyurdu: Bu akşam İstanbul'a geliyor
F.Bahçe yeni transferini açıkladı!
Jesus'un 'Adamı' F.Bahçe'ye transfer oluyor! Böyle övmüştü
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güray Vural: Hedefimiz aramızda
Dortmund'la hazırlık maçı
ALES geç başvuru son tarihi ne zaman?
e-YDS başvuruları başladı mı?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş Cisse'i Türk mü yapacak? Milyonluk proje... Beşiktaş Cisse'i Türk mü yapacak? Milyonluk proje... 11:09
F.Bahçe yeni transferini açıkladı! F.Bahçe yeni transferini açıkladı! 10:35
Jesus'un 'Adamı' F.Bahçe'ye transfer oluyor! Böyle övmüştü Jesus'un 'Adamı' F.Bahçe'ye transfer oluyor! Böyle övmüştü 10:30
Dursun Özbek mali sorunları çözdü! 100 milyon... Dursun Özbek mali sorunları çözdü! 100 milyon... 10:10
Sivasspor - Neftçi maçı saat kaçta? Sivasspor - Neftçi maçı saat kaçta? 09:38
Trabzonspor'da aranan 'duvar' bulundu! Bedava... Trabzonspor'da aranan 'duvar' bulundu! Bedava... 09:25
Daha Eski
İşte Kartal'ın son gözdesi! Resmen talip oldu İşte Kartal'ın son gözdesi! Resmen talip oldu 09:08
Transfer izni çıktı! İlgilenen kulüp... Transfer izni çıktı! İlgilenen kulüp... 08:21
İdmana çıktı İdmana çıktı 06:31
Fener havalarda! Fener havalarda! 00:31
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! 00:31
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:28