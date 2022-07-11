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Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik'ten Antalyaspor'a duygusal veda!

Antalyaspor'dan İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan 23 yaşındaki Doğukan Sinik açıklamalarda bulundu. Doğukan, "Ben bugün Antalya'da doğmuş, Antalya'da büyümüş, Antalyaspor sevdalısı Doğukan olarak ayrılıyorum. Bir de bana sorun nasıl ayrılıyorum" ifadelerini kullandı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 21:30
Hull City'e transfer olan Doğukan Sinik'ten Antalyaspor'a duygusal veda!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'ye transfer olan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğukan Sinik, eski takımı Fraport TAV Antalyaspor'a veda ederken, kendisine büyük destek veren futbol sorumlusu Nuri Şahin'e teşekkür etti.

Doğukan, sosyal medya hesabındaki duygusal paylaşımda, altyapısından yetiştiği Antalyaspor'da top toplayıcılığından bugüne çekildiği fotoğraflara, Spor Toto Süper Lig'de attığı gollerdeki görüntülere yer verdi.

Futbola başladığı dönemde henüz hayatın gerçeklerini fark etmediği yaşta olduğuna dikkati çeken Doğukan, "Antalya, Antalyaspor. Hayallerle dolu olması gereken yaştaydım gerçeklerle mücadele etmeye başladığımda. Yaşayabileceğin tüm duyguları yaşamak ve veda etmek. Bu süreçte nasıl veda edeceğimi o kadar çok düşündüm ki çok anlamıyorum bu işlerden. Kim bilir özlem duygusunu nasıl yaşayacağım, nasıl yaşayacağız. Ben bugün Antalya'da doğmuş, Antalya'da büyümüş, Antalyaspor sevdalısı Doğukan olarak ayrılıyorum. Bir de bana sorun nasıl ayrılıyorum." ifadelerine yer verdi.

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile görüntüsüne de yer veren Doğukan Sinik, şunları kaydetti:

"Üzerimde bugüne kadar emeği olan hocalarıma, kulüp çalışanlarımıza, başkan ve yönetim kurulu üyelerimize, büyük Antalyaspor taraftarına teşekkürü borç bilirim. Nuri Şahin. Önce abi, sonra arkadaş oldun. Bana benden daha çok inandın. Bana duyduğun güveni, sevgiyi kelimelerle anlatamam. Her zaman en iyisi seninle olsun hocam. Kalbim her zaman sizinle. Hakkınızı helal edin. Veda etmem gerekiyor ama dilim varmıyor. Şunu da unutmamak gerekir bir memlekete veda edilemez. Teşekkürler Antalyaspor."

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