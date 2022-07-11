Güray Vural: Hedefimiz aramızda

Antalyaspor'un kontratını uzattığı 34 yaşındaki sol beki Güray Vural, takım olarak bir hedefleri olduğunu vurguladı. Vural, "Bunu Avrupa, ilk 3 olarak hedeflemiyoruz. Aramızda konuştuğumuz bir hedefimiz var. Lige iyi başlayıp, her maça tek tek bakarak ve galibiyet parolasıyla çıkmak istiyoruz. Bunu geçen sezon gösterdik. Bu sezon da öyle başlayacağız" dedi.

ÇOK GÜÇLÜ OLDUK

Güray Vural, yapılan transferlerle çok güçlü bir takım haline geldiklerinin altını çizdi. Vural, "Çok güçlü bir takım olduk. Geçen sezonun üstüne koyarak devam edeceğimizi düşünüyorum" diye kırmızıbeyazlı camiaya umut dağıttı.