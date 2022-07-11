Dortmund'la hazırlık maçı

Nuri Şahin yönetiminde çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, sürpriz bir hazırlık maçında sahne alacak. Nuri Şahin'in altyapısından yetiştiği ve sembol isimlerinden olduğu B.Dortmund, Antalyaspor'la hazırlık maçı planlandığını duyurdu.
Nuri Şahin yönetiminde çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, sürpriz bir hazırlık maçında sahne alacak. Nuri Şahin'in altyapısından yetiştiği ve sembol isimlerinden olduğu B.Dortmund, Antalyaspor'la hazırlık maçı planlandığını duyurdu. Sarı-siyahlılar, hazırlık maçının 30 Temmuz Cumartesi günü, saat 17.00'da oynanacağını ve Brackel'deki antrenman sahasında gerçekleştirileceğini duyurdu.