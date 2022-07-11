Doğukan Sinik'e 4 milyon Euro

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Antalyaspor'un 23 yaşındaki genç yıldızı Doğukan Sinik'i transfer etmeye hazırlanıyor. Tarafların 4 milyon euro bonserviste anlaştığı öğrenildi.
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Antalyaspor'un 23 yaşındaki genç yıldızı Doğukan Sinik'i transfer etmeye hazırlanıyor. Tarafların 4 milyon euro bonserviste anlaştığı öğrenildi. Akdemiz temsilcisi de Burdur kampından ayrılan Sinik'e, Hull City ile transfer görüşmesi izni verdi. Geçen sezon 35 maçta 3 gol, 7 asistlik başarılı performansıyla milli takımın da kapılarını açan yetenekli sol kanatın kontratı 2024'te bitiyor.