Haberler Antalyaspor Doğukan Sinik'e 4 milyon Euro

Doğukan Sinik'e 4 milyon Euro

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Antalyaspor'un 23 yaşındaki genç yıldızı Doğukan Sinik'i transfer etmeye hazırlanıyor. Tarafların 4 milyon euro bonserviste anlaştığı öğrenildi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Temmuz 2022 Pazartesi 06:50
Doğukan Sinik'e 4 milyon Euro
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Antalyaspor'un 23 yaşındaki genç yıldızı Doğukan Sinik'i transfer etmeye hazırlanıyor. Tarafların 4 milyon euro bonserviste anlaştığı öğrenildi. Akdemiz temsilcisi de Burdur kampından ayrılan Sinik'e, Hull City ile transfer görüşmesi izni verdi. Geçen sezon 35 maçta 3 gol, 7 asistlik başarılı performansıyla milli takımın da kapılarını açan yetenekli sol kanatın kontratı 2024'te bitiyor.
DİĞER
Pis Yedili'nin Karabiber'i meğer Yaprak Dökümü'nün usta oyuncusunun kızıymış... Bükre Atala değişimi ile dudak ısırttı!
Mersin'de şoförün ihmali ölüm getirdi! Kapısı açık minibüsten düşen kadın hayatını kaybetti: O anlar kamerada
Fırtına'dan stoper hamlesi! İlk teklif sunuldu
Gueye'de gözler Campos'ta! Galatasaray...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Güray Vural: Hedefimiz aramızda
Dortmund'la hazırlık maçı
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
BARAJ DOLULUK ORANLARI İSTANBUL 2022
Bayram tatilinde hava nasıl olacak?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İdmana çıktı İdmana çıktı 06:31
Fener havalarda! Fener havalarda! 00:31
Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! Bakan Kasapoğlu'ndan milli yüzücülere kutlama! 00:31
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:28
Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım Arda Güler: Daha iyisi için çalışacağım 00:26
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:59
Daha Eski
Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! Mensah'tan flaş Arda Güler yorumu! 23:58
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:53
Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! Serdar Dursun'dan Arda Güler sözleri! 23:37
Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! Crespo'dan taraftarlara büyük övgü! 23:34
Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada Orta sahaya sürpriz isim! Pazarlıklar son aşamada 23:29