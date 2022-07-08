Borussia Dortmund, Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacağını açıkladı.
Alman ekibi, bu karşılaşmanın 30 Temmuz'da gerçekleşeceğini duyurdu. Maç, TSİ 18.00'de başlayacak. Mücadele, Almanya'nın Brackel kasabasında oynanacak.
Yapılan açıklamada, "Nuri Şahin, ziyarete geliyor" ifadeleri yer buldu.
Akdeniz ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin, Borussia Dortmund altyapısında yetişti. 33 yaşındaki futbol adamı, Alman deviyle 275 maça çıktı, 26 gol attı ve 49 asist yaptı. Şahin, Borussia Dortmund efsaneleri arasında yer alıyor.
👋 @nurisahin kommt zu Besuch!— Borussia Dortmund (@BVB) July 8, 2022
🇹🇷 Am 30. Juli testet der #BVB am Trainingsgelände in Brackel gegen @Antalyaspor! Anstoß der Partie gegen den von Sahin trainierten türkischen Erstligisten ist um 17 Uhr. 🕔 pic.twitter.com/JFwaCvQFfS