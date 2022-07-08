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Antalyaspor Borussia Dortmund ile hazırlık maçı yapacak! | Borussia Dortmund - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Süper Lig ekiplerinden Nuri Şahin'in çalıştırdığı Antalyaspor, Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund ile hazırlık maçı oynayacak. Borussia Dortmund'un resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Nuri Şahin ziyarete geliyor!" denildi. İşte maçın yer ve saati...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2022 Cuma 12:50
Antalyaspor Borussia Dortmund ile hazırlık maçı yapacak! | Borussia Dortmund - Antalyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta?

Borussia Dortmund, Fraport TAV Antalyaspor ile hazırlık maçında karşılaşacağını açıkladı.

Alman ekibi, bu karşılaşmanın 30 Temmuz'da gerçekleşeceğini duyurdu. Maç, TSİ 18.00'de başlayacak. Mücadele, Almanya'nın Brackel kasabasında oynanacak.

Yapılan açıklamada, "Nuri Şahin, ziyarete geliyor" ifadeleri yer buldu.

Akdeniz ekibinin teknik direktörü Nuri Şahin, Borussia Dortmund altyapısında yetişti. 33 yaşındaki futbol adamı, Alman deviyle 275 maça çıktı, 26 gol attı ve 49 asist yaptı. Şahin, Borussia Dortmund efsaneleri arasında yer alıyor.

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