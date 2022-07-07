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Antalyaspor Metalist Kharkiv'e kaybetti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Nuri Şahin yönetiminde çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlılar, Ukrayna ekibi Metalist Kharkiv ile hazırlık mücadelesinde karşılaştı ve sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2022 Perşembe 20:33
Antalyaspor Metalist Kharkiv'e kaybetti!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında oynadığı hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Metalist Kharkiv'e 1-0 yenildi.

Kamp çalışmalarına 4 Temmuz'dan bu yana Burdur'da sürdüren Fraport TAV Antalyaspor, yeni sezon hazırlıları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında Metalist Kharkiv ile karşılaştı. Burdur MAKÜ Stadyumu'nda oynanan maça Akdeniz ekibi Antalyaspor, Alperen, Floranus, Mert, Doğukan Nelik, Hakan, Gökdeniz, Amar, Ufuk, Alperen Yılmaz, Ege ve Mustafa'dan oluşan 11 ile başladı. Karşılaşmada karşılıklı ataklarla geçen ilk yarıda gol sesi çıkmadı. Mücadelenin ikinci yarısında Ataberk, Osman, Burak, Demirhan, Emir ve Emre'nin de forma giydiği mücadele de konuk takım son dakikalarda bulduğu golle sahadan 1-0 galip ayrılan taraf oldu. Genç ağırlıklı oyuncularla mücadele eden Fraport TAV Antalyaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanlarla sürdürecek.

Akdeniz ekibi Burdur'daki ikinci hazırlık maçında 10 Temmuz'da Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.

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