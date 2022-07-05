Haberler Antalyaspor Antalya'da imza şov!

Antalya'da imza şov!

Antalyaspor, transferin gözdesi Fernando ile Güray Vural ve kaleci Boffin’le yeni kontrat yaptı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2022 Salı 06:50
Antalya'da imza şov!

Süper Lig'in 16 maçtır namağlup takımı olan Antalyaspor, iç transferde imza şov yaptı. Akrepler, dış transferde kadrosuna İstanbulspor'dan kaleci Alperen Uysal, Göztepe'den Soner Aydoğdu ve Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak'ı katarken, iç transferde de takım kaptanı Hakan Özmert ile sözleşme yenilemişti. Akdeniz ekibi, transferin gözdesi olan Brezilyalı orta sahası Fernando, 34 yaşındaki tecrübeli sol beki Güray Vural'ın sözleşmelerini uzatırken, kontratı biten kaleci Boffin'le de yeni mukavele yaptı. Asbaşkan Fesih Tamince ile yönetim kurulu üyesi Sami Güral'ın katıldığı imza töreninde Fernando ve Güray Vural'la 2, Boffin'le de 1+1 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

BU ŞEHRİ ÇOK SEVİYORUZ

Kaleci Boffin ve Güray Vural da imza töreninde çok mutlu olduklarını söylediler. Vural, "Antalyaspor ailesini, bu şehri ve bu takımı ailece çok seviyoruz" derken, kontratı bitmesine rağmen bağlarını koparmadığını belirten Boffin ise başarı sözü verdi.

"ÇOK DAHA İYİSİNİ YAPACAĞIZ"

Birçok takımın transfer listesinde yer alan 30 yaşındaki Fernando, yeni sezon için iddialı konuştu. Geçen sezon 18 maçta 4 gol, 4 asist katkısı sağlayan yıldız sambacı, "Geçen sene iyi bir sezon geçirdik. Tekrardan Antalya'da olduğum için mutluyum. Kontratımı yenilerken de buna olan inancım benim rehberim oldu. Buraya geldiğim andan itibaren herkes beni evimde gibi hissettirdi. Buradaki bu misafirperverlik kararlarımda etkili oldu. Bu sene daha iyi sezon geçireceğimize olan inancım diğer teklifleri itip burayı seçmemde etkili oldu" diye umut dağıttı.

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