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SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Fernando FTA Antalyaspor ile sözleşme uzattı!

Spor Toro Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da kadro yapılanması devam ediyor. A Spor'un aktardığı habere göre kırmızı-beyazlılar, Galatasaray ile de anılan Fernando'nun sözleşmesini uzattığı belirtildi. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2022 Pazar 21:14
SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Fernando FTA Antalyaspor ile sözleşme uzattı!

FTA Antalyaspor'da gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Nuri Şahin ile geride bıraktığımız sezonda büyük bir çıkış yakalayan kırmızı-beyazlılarda yıldız futbolcu Fernando'nun geleceği merak konusu olmuştu.

A Spor'un haberine göre Brezilyalı futbolcu, Antalyaspor'da kaldı. Transfer sürecinde Galatasaray ile adı anılan 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı.

Fernando geride bıraktığımız sezonda Akrepler ile çıktığı 18 maçta 4 gol atıp 4 asistlik performans göstererek takımına katkı sağladı.

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