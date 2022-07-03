SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Fernando FTA Antalyaspor ile sözleşme uzattı!

FTA Antalyaspor'da gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Nuri Şahin ile geride bıraktığımız sezonda büyük bir çıkış yakalayan kırmızı-beyazlılarda yıldız futbolcu Fernando'nun geleceği merak konusu olmuştu.

A Spor'un haberine göre Brezilyalı futbolcu, Antalyaspor'da kaldı. Transfer sürecinde Galatasaray ile adı anılan 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı.

Fernando geride bıraktığımız sezonda Akrepler ile çıktığı 18 maçta 4 gol atıp 4 asistlik performans göstererek takımına katkı sağladı.