SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ | Fernando FTA Antalyaspor ile sözleşme uzattı!

FTA Antalyaspor'da gelecek sezon adına kadro yapılanması kapsamında çalışmalar devam ediyor.
Nuri Şahin ile geride bıraktığımız sezonda büyük bir çıkış yakalayan kırmızı-beyazlılarda yıldız futbolcu Fernando'nun geleceği merak konusu olmuştu.
A Spor'un haberine göre Brezilyalı futbolcu, Antalyaspor'da kaldı. Transfer sürecinde Galatasaray ile adı anılan 30 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi uzatıldı.
Fernando geride bıraktığımız sezonda Akrepler ile çıktığı 18 maçta 4 gol atıp 4 asistlik performans göstererek takımına katkı sağladı.