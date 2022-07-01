Antalyaspor'un yeni transfer Ömer Toprak iddialı konuştu! "Hedefim büyük"

Antalyaspor benim için yeni bir macera

Antalyaspor , uzun süredir uğraştığı Ömer Toprak transferini yaptı. W.Bremen'den ayrılan milli stoperle 2 yıllık imza atıldı. İmza töreninde konuşan 32 yaşındaki savunmacı, "Beni isteyen çoktu. Son 2 gündür Antalya'dayım ve doğru karar olduğunu düşünüyorum. Ülkemde oynamak istiyorum. Bu benim için yeni bir macera. Hedeflerim büyük. Saha içi ve dışında tecrübelerimi arkadaşlarıma ileteceğim. Antalyaspor'u daha iyi yerlere getireceğim" dedi. Almanya dışında ilk kez futbol oynayacak olmasının kendisini korkutup korkutmadığıyla ilgili sorulan soruyu Ömer Toprak, "Korkutmuyor. Tabi ki ister istemez benim için değişik bir yaşam tarzı olacak ve lig olacak. Benim buna adapte olmam lazım. Kendime güveniyorum. Futbol sorumlusu Nuri Şahin'i ve birkaç oyuncuyu tanıyorum. Çalışacağız ve iyi olacağını düşünüyorum" diye yanıtlayıp iddialı konuştu.



Nuri Şahin'le 4. kez aynı takımda

Ömer Toprak, teknik direktör Nuri Şahin'le W.Bremen ve B.Dortmund'da birlikte futbol oynadı.Toprak'ın imza törenine katılan Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, transferin gözdesi orta saha Fernando için müjde verdi. Çelik, "Herhangi sıkıntımız yok. Serbest kalma maddesi var ama bizim oyuncumuz. Kamp sürecinde takıma dahil olacak" dedi.

Fernando'da sıkıntı yok

Ömer Toprak'ın imza törenine katılan Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, transferin gözdesi orta saha Fernando için müjde verdi. Çelik, "Herhangi sıkıntımız yok. Serbest kalma maddesi var ama bizim oyuncumuz. Kamp sürecinde takıma dahil olacak" dedi.



Teklifi verdik sıra Boffin'de

Emrah Çelik, sözleşmesi biten Belçikalı kaleci Ruud Boffin konusuna da açıklık getirdi. Çelik, "Boffin'le ilgili herhangi bir şey söylememiz doğru değil. Kendisine teklif ettiğimiz bir rakam, anlaşma süresi var. Kendisi kararı verecek" diye konuştu.