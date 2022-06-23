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Ömer Toprak’ta geri sayım

Antalyaspor, Alman ekibi Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak konusunda geri sayıma geçti. 32 yaşındaki tecrübeli stoperle anlaşan Akrepler, kaleci Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu'dan sonra 3. imzasını attırmaya hazırlanıyor. Toprak'la 2 yıllık söz kesen Akdeniz ekibinin, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2022 Perşembe 06:50
Ömer Toprak’ta geri sayım

Antalyaspor, Alman ekibi Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak konusunda geri sayıma geçti. 32 yaşındaki tecrübeli stoperle anlaşan Akrepler, kaleci Alperen Uysal ve Soner Aydoğdu'dan sonra 3. imzasını attırmaya hazırlanıyor. Toprak'la 2 yıllık söz kesen Akdeniz ekibinin, kısa süre içerisinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor. 27 kez milli formayı giyen Ömer Toprak, teknik direktör Nuri Şahin ile 2017-18'de B.Dortmund, 2019-20'de de Werder Bremen'de birlikte forma giydi.

İLK KEZ YURT DIŞINDAYURT
Ömer Toprak, Antalyaspor'a imzayı atmasının ardından kariyerinde bir ilki de gerçekleştirmiş olacak. Tecrübeli savunmacı, kariyerinde Almanya dışında hiçbir takımda forma giymezken, bugüne kadar Freiburg, Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund ve Werder Bremen için mücadele verdi.

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