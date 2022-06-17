Klopp onayıyla Antalyaspor’a

Antalya, Liverpool'la kontratı biten Nijerya asıllı İngiliz sol açık Ojo'yla el sıkıştı. Teknik direktör Nuri Şahin transfer sürecinde, eski hocası Liverpool Teknik Direktörü Klopp'la görüşüp fikrini aldı.
Antalya, Liverpool'la kontratı biten Nijerya asıllı İngiliz sol açık Ojo'yla el sıkıştı. Teknik direktör Nuri Şahin transfer sürecinde, eski hocası Liverpool Teknik Direktörü Klopp'la görüşüp fikrini aldı. 22 yaşındaki Ojo, geçen sezon kiralık oynadığı Championship ekibi Millwall'da 21 maçta 1 gol, 2 asist yaptı.