Akrep Ndiaye!

Süper Lig'in 16 maçtır namağlup ekibi Antalyaspor'dan sürpriz transfer hamlesi geldi. Göztepe'den ayrılan orta saha Soner Aydoğdu ve İstanbulspor'la vedalaşan kaleci Alperen Uysal'ı alan Akdeniz ekibi, son günlerde ismi sık sık Sivasspor'la anılan Ndiaye'yi de transfer listesine ekledi. Daha önce Osmanlı (yeni adı Ankaraspor), G.Saray, Trabzon ve K.Gümrük'te oynayan 31 yaşındaki dinamoyla görüşen kırmızı-beyazlılar'ın, imzaya yakın olduğu öğrenildi.

27 KARŞILAŞMADA İLK 11 ÇIKTI

Akrepler, Ndiaye ile her konuda anlaştı. Kulübü Aris ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Senegalli yıldız, bonservisini ücretsiz alabilirse Antalya ekibine hemen imzayı atacak. Akdeniz temsilcisi, Ndiaye'nin maaş yükünden kurtulmak isteyen Yunan ekibini bonservis ödememek için ikna etmeye çalışıyor. Sarı-siyahlılarla sözleşmesi 2024'te sona erecek olan Ndiaye, geçtiğimiz sezon boy gösterdiği 35 karşılaşmanın 27'sine ilk 11'de çıkarken, 4 gol, 4 asist katkısı sağlamayı başardı.

İKİ ETAPLI KAMP

Antalyaspor yeni sezon hazırlıkları için 1 Temmuz'da toplanacak. Akrepler'de, yeni sezon öncesinde ilk hazırlık kampı 3 Temmuz Pazar günü Burdur'da planlandı. Yurt dışı kampı ise 18 Temmuz'da Almanya'da yapılacak.