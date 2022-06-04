Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Nuri Şahin'in takımın başına gelişiyle bambaşka bir görüntüye bürünen Antalyaspor, yeni sezona da iddialı giriyor.
Nuri Şahin'in takımın başına gelişiyle bambaşka bir görüntüye bürünen Antalyaspor, yeni sezona da iddialı giriyor.
Genç teknik adam oynattığı güzel oyunla göz doldururken 2022-23 sezonunda hedef Avrupa kupaları.
Bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Nuri Şahin, milli yıldızın transferini bitirdi.
NURİ ŞAHİN MİLLİ YILDIZLA ANLAŞTI
Akşam'ın haberine göre; Nuri Şahin'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak'la anlaşma sağladı.
Yıllarca Süper Lig devlerinin peşinde koştuğu milli stoper, yeni sezonda Nuri Şahin'in Antalyaspor'unun başarısı için ter dökecek.
DORTMUND VE BREMEN'DE TAKIM ARKADAŞIYDI
Nuri Şahin, futbolculuk döneminde Borussia Dortmund ve Werder Bremen'den takım arkadaşı olan Ömer Toprak'la prensip anlaşmasına vardı.
Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde ikili, Antalyaspor'da tekrar bir araya geliyor.
İLK TÜRKİYE DENEYİMİ OLACAK
Nuri Şahin'in ısrarla istediği 32 yaşındaki Ömer Toprak, uzun yıllar Süper Lig devleriyle anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.
Milli stoper, ilk Türkiye deneyimini Antalyaspor formasıyla gerçekleştirecek.
BREMEN'DEN AYRILDI
Werder Bremen, takım kaptanlarından Ömer Toprak'ın performans bazlı yeni sözleşme teklifini reddettiğini ve serbest bırakıldığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada "Ömer Toprak ile son birkaç gündür temas halindeyiz ve bu kararı hiç de kolay vermediğini biliyoruz.
Onunla çalışmaya devam etmek isterdik.
Özellikle son 3 yılda hem saha içinde hem saha dışında takım için önemli bir rol oynadı.
Geçen yıl kaptan olarak takımın lideriydi. Kendisine bir teklifte bulunduk ancak reddetti.
Kararına saygı duyuyor, onun için en iyisini diliyoruz. Yaptıkları için teşekkür ediyoruz" denildi.