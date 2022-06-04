Haberler Antalyaspor Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Werder Bremen, Milli futbolcu Ömer Toprak ile yolların ayrıldığını açıklamıştı. Kulüpten yapılan duyuruda aynı zamanda takım kaptanı olan 32 yaşındaki stoperin, performansa dayalı yeni sözleşme teklifini reddettiği belirtilmişti. Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin tecrübeli futbolcu için devreye girdi. İşte detaylar...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Haziran 2022 Cumartesi 14:47
Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Nuri Şahin'in takımın başına gelişiyle bambaşka bir görüntüye bürünen Antalyaspor, yeni sezona da iddialı giriyor.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Genç teknik adam oynattığı güzel oyunla göz doldururken 2022-23 sezonunda hedef Avrupa kupaları.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Bu bağlamda transfer çalışmalarını sürdüren Nuri Şahin, milli yıldızın transferini bitirdi.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

NURİ ŞAHİN MİLLİ YILDIZLA ANLAŞTI

Akşam'ın haberine göre; Nuri Şahin'in talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Antalyaspor, Werder Bremen'den ayrılan Ömer Toprak'la anlaşma sağladı.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Yıllarca Süper Lig devlerinin peşinde koştuğu milli stoper, yeni sezonda Nuri Şahin'in Antalyaspor'unun başarısı için ter dökecek.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

DORTMUND VE BREMEN'DE TAKIM ARKADAŞIYDI

Nuri Şahin, futbolculuk döneminde Borussia Dortmund ve Werder Bremen'den takım arkadaşı olan Ömer Toprak'la prensip anlaşmasına vardı.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Son dakika pürüzü yaşanmaması halinde ikili, Antalyaspor'da tekrar bir araya geliyor.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

İLK TÜRKİYE DENEYİMİ OLACAK

Nuri Şahin'in ısrarla istediği 32 yaşındaki Ömer Toprak, uzun yıllar Süper Lig devleriyle anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Milli stoper, ilk Türkiye deneyimini Antalyaspor formasıyla gerçekleştirecek.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

BREMEN'DEN AYRILDI

Werder Bremen, takım kaptanlarından Ömer Toprak'ın performans bazlı yeni sözleşme teklifini reddettiğini ve serbest bırakıldığını açıkladı.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Kulüpten yapılan açıklamada "Ömer Toprak ile son birkaç gündür temas halindeyiz ve bu kararı hiç de kolay vermediğini biliyoruz.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Onunla çalışmaya devam etmek isterdik.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Özellikle son 3 yılda hem saha içinde hem saha dışında takım için önemli bir rol oynadı.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Geçen yıl kaptan olarak takımın lideriydi. Kendisine bir teklifte bulunduk ancak reddetti.

Nuri Şahin Ömer Toprak'ı transfer ediyor

Kararına saygı duyuyor, onun için en iyisini diliyoruz. Yaptıkları için teşekkür ediyoruz" denildi.

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