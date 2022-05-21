Nuri Şahin Klopp'u izliyor!

Takımı 16 maçlık yenilmezlik serisine sahip Nuri Şahin, yıllarca beraber çalıştığı ve 'İdolüm' diye bahsettiği Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'u takip ediyor. 54 yaşındaki Alman teknik direktörün takımı Liverpool'un İngiltere Premier Lig'de 17 maçlık kaybetmiyor.



AVRUPA'DA İLK 3'TE YER ALIYOR

Süper Lig'de oynadığı son 16 maçta yenilgi yüzü görmeyen Fraport TAV Antalyaspor, Avrupa'nın önde gelen liglerinde bu alanda ilk 3 arasında yer alıyor. Yenilmezlikte ilk sırada ise 17 maçtır rakiplerine boyun eğmeyen İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool bulunuyor.



ŞAHİN'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Fraport TAV Antalyaspor, geçen hafta Kasımpaşa'yı 4-2 yendikleri maça göre 2 değişiklikle G.Saray maçına çıktı. İlk 11'de başlayan oyunculardan Naldo ve Bahadır Öztürk'ü yedeğe çeken Nuri Şahin, Veysel Sarı ve Kudriashov'u görevlendirdi.