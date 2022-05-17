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Akrep 16 peşinde

Ligin 37. haftasına 14 maçlık kulüp tarihinin en uzun namağlup unvanıyla giren Antalyaspor, Kasımpaşa'yı da 4-2 mağlup ederek, yenilmezlik rekorunu geliştirdi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2022 Salı 06:50
Akrep 16 peşinde

Ligin 37. haftasına 14 maçlık kulüp tarihinin en uzun namağlup unvanıyla giren Antalyaspor, Kasımpaşa'yı da 4-2 mağlup ederek, yenilmezlik rekorunu geliştirdi. Nuri Şahin'in öğrencileri, ilk kez üst üste 15 maçta rakipleri karşısında kaybetmeme başarısını gösterdi. Akdeniz ekibi, bu hafta ağırlayacağı güçlü rakibi G.Saray'ı da eli boş göndererek, sezonu 16 maçlık yenilmezlik serisiyle tamamlamak istiyor.

WRIGHT'TAN 7 MAÇTA, 8 GOL
Antalya'nın Danimarka'da SönderjyskE'den kiraladığı Wright, Paşa ağlarını da sarsarak, 14 gole ulaştı. 24 yaşındaki ABD'li santfror, son 7 lig maçında filelelere 8 gol attı.

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