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Yenilmez Antalya

Güney ekibi, Kasımpaşa’yı da 4 golle geçti. Namağlup serisini 15 haftaya çıkartarak rekoru tazeledi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mayıs 2022 Pazartesi 06:50
Yenilmez Antalya

NURİ Nuri Şahin yönetiminde kasırga gibi esen Antalyaspor'un son kurbanı Kasımpaşa oldu. İkinci yarının formda ekibi karşısında 19'da Fredy ile öne geçen kırmızı-beyazlılar, 37'de Umut Bozok'a yakalandı. İkinci yarıda ise Antalyaspor şov vardı. Naldo, Wright ve Hadergjonaj (k.k) durumu 4-1 yaptı. 90+6'da Umut Bozok penaltıdan skoru belirledi: 4-2. Güney ekibi, yenilmezlik serisini 15 maça çıkartarak kulüp rekorunu tazeledi.

TUNA'YI YAKALADI

Kulüp tarihinin en uzun yenilmezlik serisine sahip olarak dikkatleri üzerine çeken Nuri Şahin, deplasmanda 8 maçtır kaybetmeyerek 2019-2020'da bunu başaran Tamer Tuna'nın rekoruna da ortak olduan skoru belirledi: 4-2. Güney ekibi, yenilmezlik serisini 15 maça çıkartarak kulüp rekorunu tazeledi.

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