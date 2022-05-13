Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Şahin, "Dediğim gibi futbolun sahadaki kısmı bizim için en kolayı. Asıl zor olan onun öncesinde ve sonrasında olanlar, yani 'kamera arkası' diyebilirim. Çok ünlü tanınmış yıldız bir oyuncuyla da uzaktan bağlantı ile görüştük. Gayri ciddi davranışları nedeni ile kendisine teşekkür ettik ve görüşmeyi 2 dakika içerisinde sonlandırdık." diye konuştu.