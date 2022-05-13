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Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile milli okçu Mete Gazoz, Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi programına katıldı. Burada öğrencilerle buluşan sporcular açıklamalar yaptı. Antalyaspor'daki kariyerliyle ilgili konuşan Nuri Şahin, "Ben asla Antalyaspor'u bir basamak olarak görmedim. Arka planda farklı hesaplar yapmadım" ifadelerini kullandı. Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz ise çalışma ve disiplinin önemini vurguladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 17:48 Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2022 Cuma 17:50
Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi kapsamında Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneğinin, 6'ncısını düzenlediği kongre kapsamında Nuri Şahin'in katılımıyla "Sporcu ve Antrenör Gözüyle Farklı Kültürlerde Sporcu Psikolojisine Bakış" konulu söyleşi gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Şahin sahada futbol oynamanın işin en kolay tarafı olduğunu, zor tarafının ise sevgi ve saygıyı korumada yaşandığını söyledi. Ahlaka ve ciddiyete çok önem verdiğini belirten Şahin, futbolcu Fernando ile yaptıkları transfer görüşmeyi buna örnek gösterdi.

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Fernando ile görüşmelerinde futbol kelimesini geçirmeden aile ilişkileri, yeme içme alışkanlıkları üzerine bir konuşma yaptıklarını anlatan Şahin, futbol kelimesi geçirmeden aslında futbol üzerine sohbet ettiklerini vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Şahin, "Dediğim gibi futbolun sahadaki kısmı bizim için en kolayı. Asıl zor olan onun öncesinde ve sonrasında olanlar, yani 'kamera arkası' diyebilirim. Çok ünlü tanınmış yıldız bir oyuncuyla da uzaktan bağlantı ile görüştük. Gayri ciddi davranışları nedeni ile kendisine teşekkür ettik ve görüşmeyi 2 dakika içerisinde sonlandırdık." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Gayri ciddi tavırlardan hoşlanmadığını dile getiren Nuri Şahin, "Ciddiyete ve disipline çok önem veririm. Bana karşı da takım arkadaşlarına karşı da gayri ciddi davranışlar sergileyecek takımın ruhuna zarar verecek insanlarla çalışmak istemem." ifadelerini kullandı.

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Antalyaspor'da önemli hedefleri olduğunu kaydeden Şahin, "Hocalık görevi verildiğinde ben asla Antalyaspor'u bir basamak olarak görmedim. Arka planda farklı hesaplar yapmadım." dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Başarı yakalayacaklarına inandığını söyleyen Şahin, "Tüm benliğimle Antalyaspor'u başarıya ulaştırmak istiyorum. Ben de takımımla başarı istiyorum. Bunu da başarabileceğimize gerçekten inanıyorum. Bunun için de hem yöneticilerimizden hem takım arkadaşlarımdan bir şans istedim." dedi.

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Takımına güvendiğini vurgulayan Şahin "Sağ olsunlar şimdi birlik ve beraberlik içerisinde çok güçlü bir bağ kurduk. Kendime ve takımıma çok güveniyorum. Antalya'mızın hayal edemeyeceği büyük başarılara imza atacağına canı gönülden inanıyorum." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Aynı takımda oyunculuktan teknik direktörlüğe geçmenin zorluklarına da dikkati çeken Şahin, şunları söyledi:

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

"Elbette bu zor bir durum. Takım arkadaşlarım açısından da baktığımda kolay bir durum olmamıştır diye düşünüyorum. Ama ben ilk başta hepsini topladım ve bir şans istedim. Onları çok iyi anladığımı ifade ettim. Birlik ve beraberlik içerisinde çok çalışırsak çok büyük başarılara imza atabileceğimizi anlattım. "

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

"Şimdi her biriyle gayet uyum içerisinde çalışıyoruz. Her konuda kendilerine kapım her zaman açık. Bunu onlar da çok iyi biliyor. Her dert ve sıkıntılarında yanlarında olmaya çalışıyorum."

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Taktik ve maçların idaresine oyuncuları karıştırmadığını ifade eden Şahin, "Nasıl ben diyetisyenimizin işlerine karışmıyor ve oyuncularımın beslenme düzenleriyle ilgili bütün inisiyatifi ona bırakıyorsam, kendi yaptığım işe de kimseyi karıştırmıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Henüz teknik direktörlük kariyerinin başında olduğunu hatırlatan Şahin, Jürgen Klopp olmak üzere çalıştığı hocalarının tecrübelerinden, geçmişteki kendi deneyimlerinden çok faydalandığını, oyunculuk döneminde aldığı notların ya da çıkarımların çok faydasını gördüğünü sözlerine ekledi.

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Kongrenin "Beklenmeyen Durumlarda Başarı: Bir Olimpiyat Hikayesi" konulu paneline katılan milli okçu Mete Gazoz ise 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda kazandığı şampiyonlukla ilgili deneyimlerini paylaştı.

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Mete, kendisine yöneltilen "Olimpiyat şampiyonu olmak üzerinde bir yük mü? Bu seni nasıl etkiliyor?" sorusuna, "İlk başlarda omuzlarımda bundan sonra girdiğim her yarışmayı kazanmalıyım gibi bir yük hissettim ama Göktuğ hocam bunun doğru bir inanış olmadığını, insanın girdiği her yarışmayı kazanmasının mümkün olmadığını anlattı." diye konuştu.

Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Disiplinli şekilde çalışmaya devam ettiğini vurgulayan Mete, "Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Tabii olimpiyat şampiyonu olmak çok gurur verici ve kendime güvenimi artıran bir şey oldu. Ama dediğim gibi önemli olan disiplinli bir şekilde çok çalışmak. Herkese de bunu tavsiye ederim. Bunun arkasından başarı mutlaka gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

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