Akdeniz Üniversitesi'nde konuşan Nuri Şahin'den Antalyaspor açıklaması: Farkı hesaplar yapmadım

Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi kapsamında Akdeniz Üniversitesi öğrencileri ile bir araya geldi.
Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneğinin, 6'ncısını düzenlediği kongre kapsamında Nuri Şahin'in katılımıyla "Sporcu ve Antrenör Gözüyle Farklı Kültürlerde Sporcu Psikolojisine Bakış" konulu söyleşi gerçekleştirildi.
Şahin sahada futbol oynamanın işin en kolay tarafı olduğunu, zor tarafının ise sevgi ve saygıyı korumada yaşandığını söyledi. Ahlaka ve ciddiyete çok önem verdiğini belirten Şahin, futbolcu Fernando ile yaptıkları transfer görüşmeyi buna örnek gösterdi.