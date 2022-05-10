Hayalimde Dortmund var

Antalyaspor'u şaha kaldıran Nuri Şahin, Alman Kicker'e verdiği röportajda geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Şahin, "Dortmund'da bir gün teknik direktör olarak güney tribününün önünde bir galibiyet kutlamayı hayal ettiğimi asla gizlemedim. W.Bremen'e gittiğimde 'Herhangi bir zamanda bu kulübü çalıştıracak şeylere sahip olacağıma inanıyorum' dedim" yorumunu yaptı.

TERİM KAZANANDIR

Antalyaspor'a futbol sorumlusu olmadan önce Dortmund'dan hocası Liverpool teknik direktörü Klopp'a danıştığını vurgulayan Nuri Şahin, onun olurunu aldığını belirtti. Genç hoca, Fatih Terim için de "O bir kazanandır. Bazen devre arasında, sadece yaptığı konuşmayla bizim için maçları kazanması çılgıncaydı. Jose Mourinho ile benzeşiyordu" diye konuştu.

TRABZONSPOR'U SUÇLAMIYORUM

Nuri Şahin, şampiyon Trabzonspor'la maçlarında karşılaşma bitmeden önce seyircilerin sahaya girmesine ilişkin de konuştu. Şahin, "Onları suçlamıyorum. 38 yıldan beri şampiyon olmadılar, tüm şehir bu takımı yaşıyor. Sevinç de o kadar coşkuluydu" değerlendirmesini yaptı.