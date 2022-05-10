Haberler Antalyaspor Hayalimde Dortmund var

Hayalimde Dortmund var

Antalya’nın hocası Nuri Şahin, Alman Kicker dergisine yetiştiği kulüp B.Dortmund’a teknik direktör olmak istediğini söyledi.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2022 Salı 06:50
Hayalimde Dortmund var

Antalyaspor'u şaha kaldıran Nuri Şahin, Alman Kicker'e verdiği röportajda geleceği hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı. Şahin, "Dortmund'da bir gün teknik direktör olarak güney tribününün önünde bir galibiyet kutlamayı hayal ettiğimi asla gizlemedim. W.Bremen'e gittiğimde 'Herhangi bir zamanda bu kulübü çalıştıracak şeylere sahip olacağıma inanıyorum' dedim" yorumunu yaptı.

TERİM KAZANANDIR

Antalyaspor'a futbol sorumlusu olmadan önce Dortmund'dan hocası Liverpool teknik direktörü Klopp'a danıştığını vurgulayan Nuri Şahin, onun olurunu aldığını belirtti. Genç hoca, Fatih Terim için de "O bir kazanandır. Bazen devre arasında, sadece yaptığı konuşmayla bizim için maçları kazanması çılgıncaydı. Jose Mourinho ile benzeşiyordu" diye konuştu.

TRABZONSPOR'U SUÇLAMIYORUM

Nuri Şahin, şampiyon Trabzonspor'la maçlarında karşılaşma bitmeden önce seyircilerin sahaya girmesine ilişkin de konuştu. Şahin, "Onları suçlamıyorum. 38 yıldan beri şampiyon olmadılar, tüm şehir bu takımı yaşıyor. Sevinç de o kadar coşkuluydu" değerlendirmesini yaptı.

DİĞER
59'luk gelin Seda Sayan ile genç eşi Çağlar Ökten'in olaylı kaçışı! Maçka'yı ayağa kaldırdılar!
İlkay Gündoğan’ın nişanlısı Sara Arfaoui ülkenin en güzel futbolcu eşleri listesinde yerini aldı
Fenerbahçe'den Halil Akbunar bombası!
Nelsson Ada yolcusu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Konyaspor ikincilikten koptu!
Barış Alıcı’ya Süper talipler
Çeyrek altın ne kadar? Gram altın kaç TL?
💥ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ
Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Davetimiz geçerli" Fenerbahçe'den Galatasaray'a yanıt! "Davetimiz geçerli" 01:38
Süper Lig'in 37. hafta programı açıklandı! Süper Lig'in 37. hafta programı açıklandı! 01:38
Trabzonspor Altay maçı Olimpiyat Stadı'nda! Trabzonspor Altay maçı Olimpiyat Stadı'nda! 01:38
Konyaspor ikincilikten koptu! Konyaspor ikincilikten koptu! 01:38
G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5 yıldız yanıtı! G.Saray'dan F.Bahçe'ye 5 yıldız yanıtı! 01:38
İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda İşte F.Bahçe'nin yeni sezon bombaları! İki imza yolda 01:38
Daha Eski
Sousa'dan Jesus'a cevap geldi! Sousa'dan Jesus'a cevap geldi! 01:36
Elneny'den haber var! Fenerbahçe ve Galatasaray... Elneny'den haber var! Fenerbahçe ve Galatasaray... 01:36
Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır... Hayal kırıklığının adı Miralem Pjanic! Tam 8 aydır... 01:37
Arda'nın sakatlığındaki son durum! Arda'nın sakatlığındaki son durum! 01:37
Fransız ekibi Ahmetcan için devrede! Fransız ekibi Ahmetcan için devrede! 01:37
Ataman'dan Final Four açıklaması: Tek maçlı finallerde... Ataman'dan Final Four açıklaması: Tek maçlı finallerde... 01:37