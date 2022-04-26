Doğukan Sinik transferini kendisi açıkladı! Yeni adresi...

Süper Lig'in dev kulüpleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferi için yarış verdiği Doğukan Sinik geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
Süper Lig'in dev kulüpleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferi için yarış verdiği Doğukan Sinik geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.
"ANTALYASPOR'A BONSERVİS KAZANDIRMAK İSTİYORUM"
Transferin gözdesi konumunda bulunan genç futbolcu, kulübüne para kazandırarak gitmek istediğini söyledi.
"HEDEFİM AVRUPA"
Teknik direktör Nuri Şahin ile birlikte yeni hedefler kurmaya başladığını söyleyen Doğukan Sinik, "Antalyaspor benim her şeyim. İyi bir bonservis kazandırarak başka bir takıma transfer olmak istiyorum. Hocamız gibi Avrupa'daki takımlarda oynamayı hedefliyorum." diye konuştu.
LYON DOĞUKAN'IN PEŞİNDE!
Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un Doğukan Sinik'i kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Fransız kulübü yetkililerin bir süredir izlediği Doğukan için Akdeniz kulübü yetkilileriyle temasa geçmeye hazırlandığı kaydedildi.
Antalyaspor altyapısında yetişen Doğukan Sinik için kulübü büyük anlam taşıyor. Kariyerinde şu ana kadar yalnızca Kemer 2003 takımında kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu haricinde Antalyaspor dışında bir takımda boy göstermedi.
Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta forma giyen Doğukan Sinik, 3 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekti. Genç oyuncunun Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.