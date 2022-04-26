Haberler Antalyaspor Doğukan Sinik transferini kendisi açıkladı! Yeni adresi...

Doğukan Sinik transferini kendisi açıkladı! Yeni adresi...

Son dakika spor haberi: Antalyaspor'un başarılı futbolcusu Doğukan Sinik transferde önemli kulüplerin dikkatini çekiyor. Süper Lig devlerinden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın uzun süredir peşinde olduğu 23 yaşındaki futbolcu geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe ve Beşiktaş haricinde Avrupa'dan da talipleri bulunan Doğukan, transfer olmak istediği yer konusunda net konuştu. İşte o sözler...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2022 Salı 17:10
Doğukan Sinik transferini kendisi açıkladı! Yeni adresi...

Süper Lig'in dev kulüpleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transferi için yarış verdiği Doğukan Sinik geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

Doğukan Sinik transferini kendisi açıkladı! Yeni adresi...

"ANTALYASPOR'A BONSERVİS KAZANDIRMAK İSTİYORUM"
Transferin gözdesi konumunda bulunan genç futbolcu, kulübüne para kazandırarak gitmek istediğini söyledi.

Doğukan Sinik transferini kendisi açıkladı! Yeni adresi...

"HEDEFİM AVRUPA"
Teknik direktör Nuri Şahin ile birlikte yeni hedefler kurmaya başladığını söyleyen Doğukan Sinik, "Antalyaspor benim her şeyim. İyi bir bonservis kazandırarak başka bir takıma transfer olmak istiyorum. Hocamız gibi Avrupa'daki takımlarda oynamayı hedefliyorum." diye konuştu.

Doğukan Sinik transferini kendisi açıkladı! Yeni adresi...

LYON DOĞUKAN'IN PEŞİNDE!
Fransa Ligue 1 ekibi Lyon'un Doğukan Sinik'i kadrosuna katmak istediği ifade ediliyor. Fransız kulübü yetkililerin bir süredir izlediği Doğukan için Akdeniz kulübü yetkilileriyle temasa geçmeye hazırlandığı kaydedildi.

Doğukan Sinik transferini kendisi açıkladı! Yeni adresi...

Antalyaspor altyapısında yetişen Doğukan Sinik için kulübü büyük anlam taşıyor. Kariyerinde şu ana kadar yalnızca Kemer 2003 takımında kiralık olarak forma giyen 23 yaşındaki futbolcu haricinde Antalyaspor dışında bir takımda boy göstermedi.

Doğukan Sinik transferini kendisi açıkladı! Yeni adresi...

Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta forma giyen Doğukan Sinik, 3 gol ve 6 asistlik performansıyla dikkat çekti. Genç oyuncunun Akdeniz ekibiyle sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

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