Doğukan Sinik transferini kendisi açıkladı! Yeni adresi...

Süper Lig 'in dev kulüpleri Fenerbahçe ve Beşiktaş 'ın transferi için yarış verdiği Doğukan Sinik geleceğiyle ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİM AVRUPA"

Teknik direktör Nuri Şahin ile birlikte yeni hedefler kurmaya başladığını söyleyen Doğukan Sinik, "Antalyaspor benim her şeyim. İyi bir bonservis kazandırarak başka bir takıma transfer olmak istiyorum. Hocamız gibi Avrupa'daki takımlarda oynamayı hedefliyorum." diye konuştu.