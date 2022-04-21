Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin' Metin Öztürk'ü topa tuttu! "Şımarık..."

Nuri Şahin 'in takımdan ayrılma şartlarını da sıralayan Aziz Çetin , "Nuri Hoca'yı ikna edebilecek bir proje ile gelirlerse ve ikna etmeyi başarırlarsa, Antalyaspor da bu konuda çok yüklü bir kazanç sağlayacaksa düşünürüz. Bana gelip Nuri Şahin ile ilgili çok yüklü bir bonservis bedeli teklif etseler, önce onla görüşürüm. O'nun kariyerine katkı sağlayacak bir proje gelirse buna Nuri Hoca ile birlikte karar veririz" diye belirtti.

Antalyaspor konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kamuoyuna duyuru;

Katılıyoruz. Herkes haddini bilecek. Daha koltuk sahibi olamamışların, büyük Antalyaspor camiasının başkanına söz söyleme hadsizliğinde bulunanların sesi kesilene kadar had bildirmeye devam edeceğiz.

O sizin bildiğiniz devirler artık geçmişte kaldı. Galatasaray camiası ile dostluğumuzu bozmaya gücünüz yetmeyecek. "İstediğimizi alırız" ukalalığınız bittiğinde, Kaf Dağı'ndaki burnunuzu biraz indirdiğinizde sizinle de dost olabiliriz.

Siz, camiamızı ve değerlerimizi seçim malzemesi yaparken haddinizi aştınız. Çocuklarımız üzerinden algı yapmaya çalışarak suyun üzerine çıkma gayretinizi, gaflet içindeki bir namzetin çaresizliği olarak yorumluyoruz.

Sadece bir özrümüz olabilir; o da Türk futbol kamuoyunu muhatap bile kabul etmememiz gereken bir namzete yanıt vererek meşgul ettiğimiz için.