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Derbi Antalya’nın

Son haftalarda müthiş bir seri yakalayan Akrepler, Alanya’yı da yıktı. Golleri Wright ve Gökdeniz (2) attı

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2022 Pazar 06:50
Derbi Antalya’nın

Süper Lig'de son haftaların en dikkat çeken ekibi Antalyaspor, Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. 17. dakikada Fernando'nun kullandığı kornerde Adriano topu arka direkte kafayla içeriye doldurdu. Wright, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

ADRİANO ŞOV
İlk golün asistini yapan Luiz Adriano, 40'ta bir kez daha gol pasını verdi. Brezilyalı yıldız ortaladı, Gökdeniz gelişine vurdu: 0-2. Veysel'in uzun topunu Awaziem kontrol edemedi, Gökdeniz affetmedi: 0-3. 78'de Emre Akbaba, rakiplerini geçerek Tayfur Bingöl'e o da Diedhiou'ya verdi. Diednou ağları sarstı: 1-3. Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçın 8'ini kazandı.

'KUPA MAÇINA BAKALIM'
Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos, "Bu maçı bir an önce unutmalıyız. Önümüzde oldukça önemli bir kupa maçı var" dedi.

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