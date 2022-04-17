Derbi Antalya’nın

Süper Lig'de son haftaların en dikkat çeken ekibi Antalyaspor, Akdeniz derbisinde Alanyaspor'u 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. 17. dakikada Fernando'nun kullandığı kornerde Adriano topu arka direkte kafayla içeriye doldurdu. Wright, önüne düşen meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.



ADRİANO ŞOV

İlk golün asistini yapan Luiz Adriano, 40'ta bir kez daha gol pasını verdi. Brezilyalı yıldız ortaladı, Gökdeniz gelişine vurdu: 0-2. Veysel'in uzun topunu Awaziem kontrol edemedi, Gökdeniz affetmedi: 0-3. 78'de Emre Akbaba, rakiplerini geçerek Tayfur Bingöl'e o da Diedhiou'ya verdi. Diednou ağları sarstı: 1-3. Antalyaspor, Süper Lig'de oynadığı son 9 maçın 8'ini kazandı.



'KUPA MAÇINA BAKALIM'

Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos, "Bu maçı bir an önce unutmalıyız. Önümüzde oldukça önemli bir kupa maçı var" dedi.