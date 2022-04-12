5 yıldızlı akrep

Antalyaspor'un müthiş serisi Hatayspor karşısında da devam etti. Süper Lig'de 32. haftanın kapanış maçında Hatayspor'u konuk eden Akrepler, rakibini 4-1 gibi net bir skorla mağlup etti. 16. dakikada ABD'li golcüsü Haji Wright ile perdeyi açan Nuri Şahin'in ekibi 29. dakikada Naldo ile skoru 2-0'a getirdi. 35. dakikada Haji Wright bir gol daha kaydederken üç dakika sonra Mame Diouf farkı ikiye indirdi. Mücadelenin ilk yarısı 3-1 Antalya'nın üstünlüğüyle bitti.

10 MAÇLIK SERİ

Antalyaspor 55'te Luiz Adriano'nun golüyle skoru 4-1'e getirdi. 67'de Hatayspor'da Ribeiro kırmızı kart gördü. 4-1'lik galibiyetin ardından 47 puana yükselen ev sahibi Antalyaspor ligde 9. sıraya çıkarken 48 puanda kalan Hatayspor ise 8. sırada yer aldı. Nuri Şahin ile şaha kalkan Antalyaspor, ligde üst üste beşinci galibiyetini elde etti. Avrupa kupaları mücadelesi veren Akdeniz ekibi ligde son 10 maçta yenilgi yüzü görmedi.

NURİ MAÇ SONU TRİBÜNLERE ÇIKTI

10 maçtır yenilmeyen Antalya'nın hocası Şahin, 24 maçında 11 galibiyet, 6 beraberlik aldı ve 1,63 puan ortalaması yakaladı. Teknik direktörlük kariyerine Antalya'da başlayan Nuri Şahin, maç sonunda tribünlere çıkıp taraftarla galibiyeti kutladı.