Antalyaspor-Hatayspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. 32. haftanın son maçında Antalyaspor ile Hatayspor, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ANTALYASPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Veysel, Güray, Doğukan, Hakan, Fernando, Ndao, Haji, Adriano.
Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Riberio, Benzia, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf.
ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 20.30'da çalan Antalyaspor-Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.