Haberler Antalyaspor Antalyaspor-Hatayspor maçı CANLI

Antalyaspor-Hatayspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın perdesi Antalyaspor - Hatayspor maçıyla kapanıyor. İki ekipte mutlak galibiyet için sahada. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 20:28 Güncelleme Tarihi: 11 Nisan 2022 Pazartesi 20:39
Antalyaspor-Hatayspor maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'de heyecan sürüyor. 32. haftanın son maçında Antalyaspor ile Hatayspor, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - HATAYSPOR İLK 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Naldo, Veysel, Güray, Doğukan, Hakan, Fernando, Ndao, Haji, Adriano.

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Riberio, Benzia, Lobjanidze, El Kaabi, Diouf.

ANTALYASPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 20.30'da çalan Antalyaspor-Hatayspor maçı beIN SPORTS 1'den canlı olarak yayınlanıyor.

DİĞER
Kırmızı Oda’nın Nihal’i Esra Ronabar’ın gerçek hayatta çok ünlü bir oyuncu ile evli olduğunu biliyor musunuz? Sosyal medya çalkalandı! Ünlü çift ilgi odağı oldu!
Kastamonu'da meydana gelen yangından yürekleri yakan haber
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor