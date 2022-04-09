Avrupa'yı istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının en başarılı takımlarından olan Antalyaspor'un bu başarısında büyük pay sahibi olan teknik direktör Nuri Şahin, hedeflerine yönelik çarpıcı konuştu. Şahin, "Maç maç gidiyoruz ve iyi bir form yakaladık. Avrupa kupalarına gitmeyi tabii ki çok isterim. Kötü gittiğimiz dönemi iyi ki yaşamışız diyorum çünkü tecrübe açısından bize çok şey kattı" ifadelerini kullandı.

KLOPP ÇOK ŞAŞIRDI

Dortmund'da teknik direktörlüğünü yapan Klopp'a çok şey borçlu olduğunu belirten Şahin, "Klopp benim için çok değerli. Altay maçını kazandıktan sonra skoru gönderip altına 'Wow!' yazmıştı. Hala irtibat halindeyiz. Teknik direktörlük kararı almadan önce en çok danıştığım isim Klopp oldu. Bir oyuncuyu neden oynatmadığımı yalan söylemeden anlattığım için oyuncular bana daha çok güveniyor" değerlendirmesini yaptı.

İLLA BİRİSİ YENECEKSE SEN OL

Nuri Şahin, lider Trabzonspor'a bu sezon ilk yenilgisini yaşatan takım olduklarının altını çizip, Abdullah Avcı'yı övdü. Şahin, "Türkiye'nin en iyi takımı şu an Trabzon ve başlarında da çok sevdiğim Abdullah Avcı var. Maçtan sonra Abdullah Hoca, 'İlla birisi yenecekse sen ol' demişti" diye konuştu.