Yenilmezler

Süper Lig'de 9 maçtır yenilmeyen Antalyaspor hedef büyüttü ve Avrupa için direkt rakiplerinden Hatayspor karşısında da serisini sürdürmek istiyor. Basın Sözcüsü Adnan Başkan, "Başarabiliriz ya da başaramayız onu sezon sonunda göreceğiz ama biz son düdüğe kadar şansımızı zorlayacağız. En büyük itici gücümüz olan taraftara çok ihtiyacımız olacak. Taraftarımız destek verirse bir engeli daha kayıpsız atlatabiliriz. Tünelin sonundaki ışığın net görünmesini sağlayabiliriz" dedi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ PERFORMANSI
Takım olarak ligde yavaş yavaş istedikleri konuma geldiklerini kaydeden Başkan, "Yavaş yavaş diyorum çünkü henüz hedefimize ulaşmadık. İkinci yarıdaki yükselişimizi sürdürürsek üst sıralar neden olmasın diye düşünüyoruz. Bunun için de elimizden geleni yapacağız. İkinci yarıda en çok puan alan ikinci takımız. Bu durum sezon başında başlasa, Şampiyonlar Ligi performansı diyebiliriz. İnşallah üstüne koyarak daha iyi yerlere geleceğiz" diye umut dağıttı.
GELECEĞİN YILDIZLARI
Antalyaspor'un 'Geleceğin Yıldızları Projesi' devam ediyor. Antalyaspor, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde başlatılan, 6-12 yaş arasındaki yetenekli öğrencilerin tespit edilmesini amaçlayan proje çerçevesinde okullarda gerçekleştirilen taramalara devam ediliyor. Altyapı Koordinatörü Sedat Karabük kontrolünde, Altyapı İdari İşler Sorumlusu Mehmet Uğurlu ve Okul Taramaları Sorumlusu Sedat Öztokmak nezaretinde gerçekleştirilen taramalara altyapıdaki tüm yaş gruplarının antrenörleri de bizzat katılıyor.
3 EKSİK VAR
Süper Lig'de Hatayspor karşısında kritik bir maça çıkacak olan Antalayspor'da sakatlıkları süren Ufuk Akyol, Harun Alpsoy ve Admir Mehmedi forma giyemeyecek. Ufuk Akyol ve Harun Alpsoy, takımdan ayrı bireysel olarak çalışmalarına devam ediyor.