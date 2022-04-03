Süper Lig'de Antalya kasırgası dinmiyor. Akdeniz ekibi, düşme hattındaki Altay'ı da 2-1'le devirip serisini sürdürdü. 25'te Ndao'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Wright'ın bekletmeden yaptığı ortada Luiz Adriano meşin yuvarlağı ağlarla buluşturup ilk yarının skorunu belirledi: 0-1.

WRIGHT YILDIZLAŞTI

İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Akdeniz ekibi, 70 maça damgasını vuran ABD'li santrforu Wright'la ikinci golü buldu. 74'te Rayan, penaltıdan farkı bire indirse de Akrepler, maçtan 2-1 galip ayrıldı. İzmir ekibi, yeni teknik direktörü Sinan Kaloğlu'yla yenilgiyle başlarken, üst üste 2. mağlubiyetini aldı.

HEDEFİMİZ BÜYÜK

Antalya Teknik Sorumlusu Groenendijk, "44 puan yeterli görünebilir ama taraftarımıza ve şehrimize daha fazlasını yaşatma isteğimiz var" dedi.

MÜCADELE EDECEĞİZ

Altay'da ilk maçından yenilgiyle ayrılan Sinan Kaloğlu, "Yapacağımız tek şey sonuna kadar mücadele. Son haftaya kadar bırakmayacağız" diye konuştu.