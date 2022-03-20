Haberler Antalyaspor Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Antalya Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 11:30 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 11:51
Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Antalyaspor - Giresunspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Antalyaspor - Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Giresunspor maçı 20 Mart Pazar günü saat 13:30'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

DİĞER
SON DAKİKA: Beşiktaş’ta gece yarısı teknik direktör operasyonu! Önder Karaveli'nin yerine gelecek yeni hoca belli oldu…
1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor