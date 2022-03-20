Antalyaspor - Giresunspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Giresunspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.
ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Antalyaspor - Giresunspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR 11'LER
Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Poli, Doğukan, Ndao, Luiz Adriano, Wright
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Behich, Traore, Chiquinho, Muhammed, Süleymanov, Serginho, Umut