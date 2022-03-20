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Antalyaspor - Giresunspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Giresunspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor. Antalyaspor-Giresunspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 13:25
Antalyaspor - Giresunspor maçı CANLI İZLE

Süper Lig'in 30. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Giresunspor, Antalya Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.


ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Antalyaspor - Giresunspor maçı saat 13:30'da başladı ve beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - GİRESUNSPOR 11'LER

Antalyaspor: Boffin, Floranus, Veysel, Naldo, Güray, Fernando, Poli, Doğukan, Ndao, Luiz Adriano, Wright

Giresunspor: Okan, Hayrullah, Diarra, Alexis, Behich, Traore, Chiquinho, Muhammed, Süleymanov, Serginho, Umut

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