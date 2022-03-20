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Antalyaspor - Giresunspor: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Antalyaspor sahasında Giresunspor ile karşı karşıya geldi. Antalya Stadyumu'nda oynanan ve Mustafa Kürşad Filiz'in yönettiği karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 15:31 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2022 Pazar 15:32
Antalyaspor - Giresunspor: 4-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'de heyecan 30. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Saat 13.30'da başlayana karşılaşmada Antalyaspor sahasında Giresunspor'u konuk etti.

Antalya Stadyumu'nda oynanan ve Mustafa Kürşad Filiz'in yönettiği karşılaşma ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Antalyaspor'a galibiyeti getiren goller; Veysel Sarı, Doğukan Sinik, Fernando ve Naldo'dan geldi.

Giresunspor'un tek sayısını ise Muhammed Gümüşkaya penaltıdan kaydetti.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 41'e yükseltti, Giresunspor ise 35 puanda kaldı.

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