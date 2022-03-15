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Antalya'dan Başakşehir'e darbe!

Akdeniz temsilcisi, kar yağışı nedeniyle ertelenen maçta Başakşehir’i Wright’ın golüyle devirip yenilmezlik serisini 7’ye çıkardı. Şehir, 2.’lik yarışında yara aldı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mart 2022 Salı 06:50
Antalya'dan Başakşehir'e darbe!

Başakşehir, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Antalyaspor'u ağırladı. Kırmızı- beyazlılar, 20'de Wright'la öne geçti. Mısırlı yıldızı Trezeguet'nin maç öncesi şok sakatlığıyla sarsılan Başakşehir, 29'da Hasan Ali ve 45'te Serdar'ın sakatlanmasıyla zorunlu iki değişiklik yaptı. İkinci yarıda Şehir, Ravil ve Salih'le, Antalya da Veysel'le fırsatları harcadı ve Akdeniz ekibi tek golle kazanıp, son 5 maçta 4. galibiyetini alırken, son 3 maçta da gol yemedi. İkincilik yarışında yara alan İstanbul temsilcisi ise son 3 maçta 2 yenilgi, 1 beraberlik aldı.

SON 7 MAÇTA, YENEN 1 GOL MÜTHİŞ
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, takımıyla gurur duyduğunu söyledi. Hollandalı çalıştırıcı, "Son 7 maçta yenen 1 gol, müthiş bir şey. Bu galibiyet, tüm oyuncu grubunun katılımıyla kazanıldı. Son dakikalar sıkıntılı geçti ama iyi takım savunmasıyla galibiyeti hak ettik" diye konuştu.

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