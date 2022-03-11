Haberler Antalyaspor Antalyaspor'da Admir Mehmedi ve sakatlık şoku!

Antalyaspor'da Admir Mehmedi ve sakatlık şoku!

Antalyaspor'da son dakika haberi... Akdeniz temsilcisinin tecrübeli isimlerinden Admir Mehmedi, 2.5 ay sahalardan uzak kalacak.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2022 Cuma 15:04
Antalyaspor'da Admir Mehmedi ve sakatlık şoku!

Fraport TAV Antalyaspor'da, geçen hafta Demir Grup Sivasspor'la yapılan maçta sakatlanan Admir Mehmedi, 2,5 ay sahalardan uzak kalacak.

Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, Süper Lig'deki Sivasspor maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcu Admir Mehmedi'nin Antalya ve İsviçre'deki kontrollerinde sol uyluk arka kas grubu ve tendonunda yaralanma belirlendiği kaydedildi.

Tedavisine başlanan Mehmedi'nin yaklaşık 2,5 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilen açıklamada, "Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ederiz. "ifadelerine yer verildi.

DİĞER
Alişan "Romantizmin doruklarındayız" diyerek paylaştı! Alişan'ın eşi Buse Varol ile paylaşımı kahkaha attırdı! Bu ne hal Buse?
İstanbul'da operasyon! Anahtarlık şeklinde suikast silahları ele geçirildi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor