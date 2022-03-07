Antalya'da Fernando etkisi!

Süper Lig'de son haftalardaki yükselişiyle dikkatleri üzerine çeken Antalyaspor, sahasında konuk ettiği Sivasspor'u 1-0 mağlup etti. İlk yarının duraklama anlarında Fernando'nun golüyle 1-0 öne geçen Antalyaspor kalan sürede skoru korudu ve sahadan tek golle galip ayrılmayı başardı. Ara transferde Beijing Guoan'dan alınan Fernando, Süper Lig'de şu ana kadar çıktığı 7 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı. Brezilyalı orta sahanın skora direkt katkı verdiği üç maçta da Antalyaspor sahadan galibiyetle ayrıldı. Antalyaspor 35 puana ulaşarak Sivas'ın önünde 13. sıraya yerleşti. Üç maçtır kazanamayan Sivas 34 puanda kaldı.

NURİ ŞAHİN PARLIYOR

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, son dönemdeki performansıyla dikkat çekiyor. Futbolculuktan direkt hocalığa terfi eden genç çalıştırıcı, ligdeki 20. maçında 7. galibiyetini aldı ve 1.35'lik puan ortalaması yakaladı.

ŞANS BİZİMLE DEĞİLDİ

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Antalyaspor karşısında şanssız bir gün yaşadıklarını söyledi. İyi mücadele ettiklerini, topa sahip olduklarını belirten Çalımbay, "Fırsatları kaçırdık. Şanssızdık" dedi.

KADINLAR GÜNÜ JESTİ

MHK, yarın Kadınlar Günü için bugünkü 3 maçta 3 kadın hakemi 4. hakem görevlendirdi: Kayseri-Alanya: Gamze Durmuş Pakkan, G.Antep FK-Hatay: Cansu Tiryaki ve Beşiktaş- Başakşehir: Melis Özçiğdem.