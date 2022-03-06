Antalyaspor-Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başlama düdüğü 19.00'da çalan Antalyaspor - Sivasspor maçıbeIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.
ANTALYASPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER
ANTALYASPOR: Boffin,Veysel, Floranus, Naldo, Güray, Hakan, Doğukan, Mehmedi, Fernando, Ndao, Adriano
SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Kerem, Pedro, Max, Yatabare