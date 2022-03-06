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Antalyaspor-Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. 28. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Antalya Stadyumu'nda oynanan müsabakayı Cüneyt Çakır yönetiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2022 Pazar 18:49
Antalyaspor-Sivasspor maçı CANLI

Süper Lig'in 28. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Sivasspor kritik maçta kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Başlama düdüğü 19.00'da çalan Antalyaspor - Sivasspor maçıbeIN SPORTS 2'den canlı olarak yayınlanıyor.

ANTALYASPOR - SİVASSPOR İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Boffin,Veysel, Floranus, Naldo, Güray, Hakan, Doğukan, Mehmedi, Fernando, Ndao, Adriano

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Hakan, Cofie, Kerem, Pedro, Max, Yatabare

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