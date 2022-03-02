Şehit Eren’i ziyaret etti

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve beraberindeki yöneticiler, Trabzon'a gelince şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ettiler. Çetin ve idareciler, Bülbül'ün mezarı başında dualar ettiler. Annesinin elini öptüler. Kırmızı- beyazlılar ayrıca bordo- mavili kulübün efsanesi Özkan Sümer'in mezarına da ziyarette bulundular.
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve beraberindeki yöneticiler, Trabzon'a gelince şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ettiler. Çetin ve idareciler, Bülbül'ün mezarı başında dualar ettiler. Annesinin elini öptüler. Kırmızı- beyazlılar ayrıca bordo- mavili kulübün efsanesi Özkan Sümer'in mezarına da ziyarette bulundular.