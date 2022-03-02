Haberler Antalyaspor Şehit Eren’i ziyaret etti

Şehit Eren’i ziyaret etti

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve beraberindeki yöneticiler, Trabzon'a gelince şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ettiler. Çetin ve idareciler, Bülbül'ün mezarı başında dualar ettiler. Annesinin elini öptüler. Kırmızı- beyazlılar ayrıca bordo- mavili kulübün efsanesi Özkan Sümer'in mezarına da ziyarette bulundular.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mart 2022 Çarşamba 06:50
Şehit Eren’i ziyaret etti
Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ve beraberindeki yöneticiler, Trabzon'a gelince şehit Eren Bülbül'ün mezarını ziyaret ettiler. Çetin ve idareciler, Bülbül'ün mezarı başında dualar ettiler. Annesinin elini öptüler. Kırmızı- beyazlılar ayrıca bordo- mavili kulübün efsanesi Özkan Sümer'in mezarına da ziyarette bulundular.
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