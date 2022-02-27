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Biz yendik biz eleriz

Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u mağlup eden tek takım olan Antalyaspor, kupada yeniden karşılaşacağı rakibine hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlıların teknik sorumlusu Nuri Şahin, "Ligde sadece biz yendik, biz eleriz" dedi. Maç 1 Mart'ta oynanacak.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2022 Pazar 06:50
Biz yendik biz eleriz
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u mağlup eden tek takım olan Antalyaspor, kupada yeniden karşılaşacağı rakibine hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlıların teknik sorumlusu Nuri Şahin, "Ligde sadece biz yendik, biz eleriz" dedi. Maç 1 Mart'ta oynanacak.
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