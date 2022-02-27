Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u mağlup eden tek takım olan Antalyaspor, kupada yeniden karşılaşacağı rakibine hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlıların teknik sorumlusu Nuri Şahin, "Ligde sadece biz yendik, biz eleriz" dedi. Maç 1 Mart'ta oynanacak.
Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Trabzonspor'u mağlup eden tek takım olan Antalyaspor, kupada yeniden karşılaşacağı rakibine hazırlanıyor. Kırmızı-beyazlıların teknik sorumlusu Nuri Şahin, "Ligde sadece biz yendik, biz eleriz" dedi. Maç 1 Mart'ta oynanacak.