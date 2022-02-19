Haberler Antalyaspor Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Antalyaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele Akdeniz ekibinin 2-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:25 Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2022 Cumartesi 15:25
Yeni Malatyaspor - Antalyaspor: 1-2 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Süper Lig'in 26. haftasında heyecan sürüyor.

Günün ilk müsabakasında Süper Lig'in son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor, evinde Antalyaspor'u ağırladı. Antalya ekibi Luiz Adriano ve Fernando'nun golleriyle karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Yeni Malatyaspor'un tek sayısı ise Buğra Çağıran 'dan geldi.

YENİ MALATYASPORLU OYUNCULARDAN PROTESTO

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında Antalyaspor'u konuk eden Yeni Malatyaspor'da futbolcular, maçın başlangıç düdüğünden sonra 20 saniye hareketsiz kalarak maaşlarını alamamalarını protesto etti.

Yeni Malatyaspor yedek kulübesi de kenarda kol kola girerek protestoya katıldı.

Maça başlayan Antalyasporlu futbolcular da 20 saniye boyunca aralarında pas yaparak rakip oyuncuların protestolarına destek verdi.
Oyuncuların 20 saniyelik protestolarına tribünlerdeki taraftar da alkışlarla destek verdi.

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