Antalya nefes aldı

Yıldız transferlerle kadrosunu güçlendiren Antalyaspor, yeni teknik direktörü Volkan Demirel'le çıkış arayan K.Gümrük'ü ağırladı. Akdeniz ekibi, ilk devrede 17'de yeni transferi Brezilyalı Fernando ve 30'da Kudriashov'un golleriyle coştu. İkinci yarıda da skor avantajını kullanan kırmızı-beyazlılar, yine yeni transferi Mehmedi'yle sonucu ilan etti: 3-0. Akrepler, 8 maç sonra kazanıp ateş hattından çıkarak derin bir nefes alırken, İstanbul ekibi ise son 6 maçında 4 yenilgi, 2 galibiyet aldı.



"TAM 5 MAÇTIR GOL YEMİYORUZ"

Antalya'nın teknik sorumlusu Groenendijk, galibiyetin yanı sıra elde ettikleri önemli istatistiğe de dikkati çekti. Hollandalı hoca, "Art arda gol yemediğimiz 5. maçımızı oynuyoruz. Bu bizi mutlu eden bir detay. Takımımızın öz güveni geriye geldi" diye konuştu.