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Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Kritik mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 10:16
Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Süper Lig

Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile Yeni Malatyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sivasspor - Yeni Malatyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANTALYASPOR FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı 13 Şubat Pazar günü saat 16:00'da beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

ANTALYASPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Antalyaspor: Ataberk, Bünyamin, Naldo, Floranus, Doğukan, Fernando, Poli, Fredy, Ndao, Doğukan, Luiz Adriano

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih, Biraschi, Zukanovic, Caner, Biglia, Bistrovic, Emre Mor, Toure, Ahmed Musa, Borini

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