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Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI

Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük, Antalya Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Karşılaşmanın CANLI anlatımı haberimizde...

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2022 Pazar 16:04
Antalyaspor - Fatih Karagümrük maçı CANLI

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Antalyaspor ile Fatih Karagümrük kozlarını paylaşıyor.

Antalya Stadı'nda oynanan ve saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Antalyaspor, ligde 25. haftaya 6 galibiyet, 7 beraberlik, 11 mağlubiyet sonucunda 25 puanla 17. sırada giriyor. VavaCars Fatih Karagümrük ise 33 puanla 11. sırada yer alıyor.

ANTALYASPOR - KARAGÜMRÜK İLK 11'LER

Antalyaspor: Diogo, Bünyamin, Floranus, Naldo, Kudriashov, Fredy, Hakan, Fernando, Doğukan, Ndao, Adriano

Fatih Karagümrük: Viviano, Salih Dursun, Zukanovic, Luckassen, Bistrovic, Caner, Biglia, Toure, Emre Mor, Borini, Karamoh

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