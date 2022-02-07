1 puandan memnun durumdayız

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, maç sonu şöyle konuştu: 1 puandan memnunuz. Son 25 dakika çok zorlayıcıydı. Hakem aleyhimize çok karar verdi. Bu da bizi çok zorladı. Bu beklenen bir şeydi. Beşiktaş'ın fantastik bir taraftarı var. Bu bizi bir kat daha zorladı.
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, maç sonu şöyle konuştu: 1 puandan memnunuz. Son 25 dakika çok zorlayıcıydı. Hakem aleyhimize çok karar verdi. Bu da bizi çok zorladı. Bu beklenen bir şeydi. Beşiktaş'ın fantastik bir taraftarı var. Bu bizi bir kat daha zorladı.