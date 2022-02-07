Haberler Antalyaspor 1 puandan memnun durumdayız

1 puandan memnun durumdayız

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, maç sonu şöyle konuştu: 1 puandan memnunuz. Son 25 dakika çok zorlayıcıydı. Hakem aleyhimize çok karar verdi. Bu da bizi çok zorladı. Bu beklenen bir şeydi. Beşiktaş'ın fantastik bir taraftarı var. Bu bizi bir kat daha zorladı.

Antalyaspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2022 Pazartesi 06:50
1 puandan memnun durumdayız
Antalyaspor Teknik Sorumlusu Alfons Groenendijk, maç sonu şöyle konuştu: 1 puandan memnunuz. Son 25 dakika çok zorlayıcıydı. Hakem aleyhimize çok karar verdi. Bu da bizi çok zorladı. Bu beklenen bir şeydi. Beşiktaş'ın fantastik bir taraftarı var. Bu bizi bir kat daha zorladı.
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