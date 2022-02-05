Antalya coşacak

Antalyaspor,yeni transferleri Adriano, Martins, Mehmedi ve Ndao için imza töreni düzenledi. Kırmızı-beyazlıların dünyaca ünlü yıldız transferi Brezilyalı Adriano, "Bana düşen, bu saatten itibaren çalışmalarımı yaparak en iyi şekilde kulübümün armasını daha yükseklere taşımak adına performans göstermek ve gollerimi sıralamak" diye iddialı konuştu. Senegalli sağ kanat Ndao da "Gücümüzün sonuna kadar her maç savaşacağız. Aile ortamıyla beraber sezon sonunda hak ettiğimiz yerde bitireceğiz" şeklinde söz verdi. Brezilyalıdinamo Martins ve İsviçreli 10 numara Mehmedi ise kendilerine duyulan güvenin karşılığını sahada vereceklerini söyledi.